ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストで13日に引退会見を行った坂本花織さん（26）が、17日深夜放送のテレビ朝日「GET SPORTS」（日曜深夜1・55）にVTR出演。引退時期について語った。番組では6日に都内で行われた番組のトークイベントの模様を放送。坂本さんは五輪にはフィギュアスケート日本女子で史上初めて3大会に出場し、団体と合わせて最多4個のメダルを獲得。2度目の五輪となる22年、21歳で出場し