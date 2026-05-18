5月16日と17日に実施した今回のFNN世論調査で、高市内閣の支持率は、4月調査の70.2％から2.2ポイント下がり68.0％と、3月調査以来の60％台となった。依然として高水準と言える支持率ではあるものの、調査結果を詳細に分析して支持率が下がった背景を探る。「手取りが増えた」実感なしが8割弱高市政権は、「手取りを増やす」を旗印に掲げている国民民主党と合意文書を交わし、超えると所得税の支払いが発生する「年収の壁」を178万