18日（月）の午後0時55分、大分県の日田で35.3℃を観測し、全国で今年初めての35℃以上＝猛暑日となりました。その他、午後1時までに兵庫県の豊岡で34.9℃、鳥取で34.1℃など、各地で真夏のような暑さとなっています。東京都心は28.7℃で、真夏日（30℃以上）となった17日ほどは上がっていません。なお、17日までの全国の最高気温は、17日に広島県安芸太田町加計で観測された34.8℃でした。