友人の車で出かけた帰りに、「ガソリン代と高速代で5000円お願い」と言われ、戸惑った経験がある人もいるかもしれません。事前に費用負担の話がなかった場合、「払うのが普通なのか」「後から請求されるのは違和感がある」と感じることもあるでしょう。 一方で、車を出す側には、ガソリン代や高速代だけでなく、運転の負担や車両維持費もあります。そのため、「同乗者にも一定の負担を求めたい」と考える人がいるのも自然な