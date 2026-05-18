旅行当日に発熱し、やむを得ずホテルをキャンセルしたにもかかわらず、「当日キャンセルのため100％のキャンセル料がかかります」と言われ、戸惑った経験のある人もいるのではないでしょうか。以前は体調不良でも請求されなかった経験があると、「今回は払わなければならないのか」と疑問に感じる人もいるでしょう。 もっとも、ホテルのキャンセル料は法律で一律に決まっているわけではなく、宿泊施設ごとのキャンセルポリ