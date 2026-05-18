毎回ハズレなしの豪華賞品が必ず当たるHappyくじより、スター・ウォーズ『マンダロリアン・アンド・グローグー』が登場だ。発売日は2026年5月22日（金）。ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで順次発売される。 このたび、その賞品ラインナップがついに到着。A賞「マンダロリアン&グローグースタチューフィギ