好投も道半ばだ。ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、ロサンゼルス対決となったエンゼルス戦に敵地で先発登板し、今季２勝目（３敗）を挙げた。この日は制球が定まり、ストライクゾーン内で相手打者を攻め、ＭＬＢ移籍後最長となる７回を投げ切って最少の１失点。対戦した２４人の打者から８三振を奪い、四死球を許して自滅するパターンから抜け出した。四球も死球も「０」で終えられたことに、佐