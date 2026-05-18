グローバルガールズグループ「ＭＥ：Ｉ（ミーアイ）」が、１７日深夜に放送されたフジテレビ系バラエティー番組「突然ですが占ってもいいですか？」に出演した。番組では、人気占い師・シウマ氏がメンバー全員を占っていったが、最後に「グループが発展するか、しないかのポイントが今年」と?ＭＥ：Ｉの未来?を鑑定。続けて「チームとしてグループとしての共通点はメンバー全員、リーダー気質を持っています」と言うと、リーダ