「なぜ北朝鮮チームの応援に血税が投入されるのか」AWCL準決勝に対する批判が韓国国内で強まっている。【写真】韓国女子の北朝鮮エピ「盗聴テストを…」水原FCウィメン（韓国）とネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）は、5月20日19時、水原総合運動場でAWCL準決勝を行う。勝利したチームは、メルボルン・シティ（オーストラリア）対日テレ・東京ヴェルディベレーザ（日本）の勝者と決勝で対戦する。北朝鮮の女子サッカーチームが韓国を