【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の三浦翔平が、現地時間5月17日にハワイ州ホノルルのアラ・モアナ・ビーチ・パークにて開催された「ホノルルトライアスロン 2026」に出場し、初挑戦ながら完走を果たした。今回、三浦からモデルプレスに独占コメントが到着した。【写真】37歳イケメン俳優、肉体美際立つウエア姿◆三浦翔平、トライアスロン初挑戦地元住民や観光客から親しまれているアラ・モアナ・ビーチ・パークを舞台に、毎年5