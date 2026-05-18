ガールズグループiznaが、来る6月にカムバックする。5月18日0時、iznaは公式SNSを通じて、3rdミニアルバム『SET THE TEMPO』のタイトルポスターを公開し、6月8日にカムバックすると伝えた。【写真】iznaメンバーも！次世代K-POPビジュ女王の3人公開されたタイトルポスターには、ピンクとパープルが交わる神秘的な空間のなかで、宇宙を連想させるイメージが含まれており、目を引く。幻想的でありながらも躍動的な強烈な光の流れは、