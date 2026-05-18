【モデルプレス＝2026/05/18】ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY OSAKA 2026 SUMMER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。【写真】人気キャバ嬢の美脚輝くランウェイ◆人気キャストが続々ランウェイABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりま