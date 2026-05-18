ファミリーマートは、「クッキーバニラフラッペ」(税込380円)を、2026年5月19日から全国の約1万6,400店で発売する。【「クッキーバニラフラッペ」の画像はこちら】◆「クッキーバニラフラッペ」税込380円芳醇なバニラの香りが広がる、ほろ苦ココアクッキー入りのフラッペ。世界有数のバニラの産地であるマダガスカル産バニラを原料とした香料を使用し、甘く濃厚なバニラの味わいに仕立てた。さらに、バニラかき氷の乳脂肪分を増や