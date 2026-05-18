【モデルプレス＝2026/05/18】20th Centuryの井ノ原快彦が5月17日、自身のInstagramを更新。自身の誕生日に元STARTOタレントの舞台鑑賞を満喫したことを明かした。【写真】50歳元V6、元TOKIOと再会の貴重ショット◆井ノ原快彦、50歳の誕生日に松岡昌宏の主演舞台満喫井ノ原は5月17日に誕生日を迎えたことを受け「50歳の誕生日にこいつに会いにきました」と東京・本多劇場にて上演中の舞台「はがきの王様」で主演を務める元TOKIOの