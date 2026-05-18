香川県庁 香川県は、中東情勢が県内の事業者に及ぼす影響などの実情を把握しようと、WEBでの企業影響調査を始めました。 対象となるのは、原油価格の高騰や供給不安によって具体的な形で大きな影響があった（または、あることが見込まれている）県内の事業者や農畜水産業の関係者です。 2026年5月18日から6月5日までの間に、県の電子申請・届出システムから回答することができます。 影響調査では、「事業への影響の具