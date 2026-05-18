「闇バイト」による凶悪犯罪が社会問題化する中、警察庁や総務省などは「募集段階での遮断」と「個人情報の保護」を最重要課題として位置付けている。闇バイトの勧誘を未然に防ぐためには、「個人」、「企業」、「社会制度」の３つのレベルで、複合的な対策を講じる必要がある。◆個人レベルの対策危険な募集文面の看破最も重要なのは、ＳＮＳなどの求人に潜む危険信号を察知すること。特に以下の文言が組み合わさっている