兵庫・斎藤元彦県知事が１８日までに自身のＳＮＳを更新。１７日に元町駅近くで開催された神戸まつりに、テニスウェアにラケット姿で知事自らパレードに参加した様子を、写真や動画で伝えた。「本日、第５３回神戸まつりが開催され、ワールドマスターズゲームズ２０２７関西のＰＲパレードを行い、来年の大会機運を皆さまとともに高めてまいりました。運営や警備にご尽力をいただいた神戸市はじめ関係者の皆さま、そして沿道で