八代・天草シーラインの整備イメージ図。約9kmの海峡部を新道路で直接接続する構想だ。 近くて遠い対岸。「天草～八代」が陸路で直結へ 南西へ伸びる天草エリアと熊本県南部各エリアは、根元でしかつながっていない。 九州本土に位置する熊本県だが、西側には「天草諸島」が連なっており、東シナ海に直接面している印象は薄い。本土と天草諸島のあいだに広がる「八代海」は、湖のようにも感じられるほどの