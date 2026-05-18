◇MLB パドレス8-3マリナーズ(日本時間18日、T-モバイル・パーク)パドレスがマリナーズの3連戦で3連勝。松井裕樹投手は2番手で2回無失点でした。パドレス初回にガビン・シーツ選手のソロホームランで先制。さらに2点リードの6回にもシーツ選手の2ランなど、打線がつながり一挙5得点で突き放しました。先発のルーカス・ジオリト投手は5回まで1安打無失点投球。しかし6回に3者連続四球を与え、松井裕樹投手に交代します。7点リードの