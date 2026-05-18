◇MLB ドジャース 10-1 エンゼルス(日本時間18日、エンゼル・スタジアム)今季8登板目の先発登板で、7回1失点の好投を披露した佐々木朗希投手。ロバーツ監督もこれを称賛しました。この日、キャリアハイとなる7回を投げきった佐々木投手。91球を投じ、無四球、浴びたヒットはわずか4本とエンゼルス打線を封じました。さらに奪三振数も自身メジャー最多となる8。チームの5連勝に大きく貢献しました。試合後、ロバーツ監督は「ロウキ