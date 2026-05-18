お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしが１７日放送のフジテレビ系「かのサンド」に出演。東京・赤羽で必ず見かける芸能人の名前を明かした。この日は狩野英孝らと東京・赤羽の街をぶらり。駅前の喫茶店からスタートしたが、狩野から赤羽の印象を問われてた伊達は「赤羽といえば、ペーパー師匠です。本当に歩いてるから、しょっちゅう」と赤羽で必ず見かける有名芸能人の名前を上げた。狩野が「もしかし