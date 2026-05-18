フジテレビ三上真奈アナウンサー（37）が18日、インスタグラムを更新。第1子出産を報告した。三上アナは、我が子との写真とともに「私ごとで恐縮ですが先日、第一子が誕生しました」と報告。「妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本当にありがとうございました。たくさんの愛を注いで、これから始まる新しい日々を大切に過ごしていきます！」とつづった。三上アナ