お笑いタレントの有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める17日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHTDREAMER」（日曜午後8時）に出演した。有吉はトークの中で「昨日ちょっと砂場に4時間いたものですからね」とポツリ。砂遊びに夢中の子どもに長時間付き合っていたようで、アシスタントのタイムマシーン3号山本浩司、松崎克俊を「え？」と驚かせた。また「ジャリジャリいってないですか？しゃべってて。耳や鼻から砂が