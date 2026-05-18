スズキ「スイフト」希少な5速MT車とはスズキが展開するコンパクトカー「スイフト」。2025年度（2025年4月から2026年3月）における日本自動車販売協会連合会の乗用車ブランド通称名別順位では、2万5641台の販売台数を記録しました。この数字はスズキの登録車のなかでも「ソリオ」や「ジムニー」に次ぐ実績であり、同社を代表する主力モデルとして定着しています。【画像】 これがスズキ「スイフト HYBRID MX（マイルドハイブリ