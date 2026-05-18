私（マホ、30代）の叔母（叔父の妻、レイコ、55歳）は、叔父（エイジ、57歳）を溺愛する祖母（カツエ、87歳）を味方につけて自分の息子たちの学費を援助してもらっています。叔母はそれだけではなく、祖父母宅に移り住むことも計画していたのです。しかし祖父母の信頼を失い計画は失敗。学費の援助すら危ぶまれる状況に、叔父夫婦は「マホが大ごとにしたから」と私の責任にしようとしました。怒り心頭で取り乱す私を見て、夫（ユウ