5月17日付けの男子世界ランキングが発表された。【動画】うなる右こぶし松山英樹が奪った“マーベラス”なイーグルの瞬間海外メジャー「全米プロ」を制したアーロン・ライ（イングランド）は44位から自己ベストの15位にジャンプアップした。今大会を35位で終えた久常涼は、1ランクダウンの60位。今回の世界ランキングで上位60人に与えられる「全米オープン」（6月18〜21日、シネコック・ヒルズGC）の出場権を土俵際でつかみ取っ