＜全米プロ最終日◇17日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞賞金総額は2050万ドル、日本円にして約32億4800万円に設定された今年の「全米プロ」。前年の1900万ドルから150万ドル増額され、大会史上最高額を更新した今年、選手たちはどれほどの報酬を手にしたのか。【動画】複雑なラインを読み切り松山英樹が奪った“マーベラス”なイーグルの瞬間今大会でメジャー初優勝を挙げたアーロン・ライ（イン