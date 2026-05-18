超特急の公式サイトが、18日に更新。メンバーのカイが、体調不良で同日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）を休演すると伝えた。【オリコン独占写真】夢のコラボ実現！『VS.超特急』ライブ■報告全文超特急カイ番組欠席のお知らせいつも超特急へ温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。弊社所属 超特急メンバーのカイが体調不良のため、下記の番組出演を欠席いたします。2026年5月18日（月）よる1