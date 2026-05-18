韓国の仁川国際空港に到着した北朝鮮の女子サッカー選手団＝17日/Jung Yeon-je/AFP/Getty Images韓国・仁川（CNN）北朝鮮の女子サッカー選手団が17日、アジア・チャンピオンズリーグに出場するため韓国の仁川国際空港に到着した。韓国が北朝鮮の選手団を受け入れるのは約7年ぶりだった。平壌から韓国入りした女子サッカーチーム「ネゴヒャン」の選手とスタッフは39人。北京経由で仁川国際空港に到着すると、大勢の報道陣の前を急ぎ