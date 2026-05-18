飼い犬の散歩をしながらパトロールを行う防犯ボランティア「広島ワンパト隊」が、地域の安全に貢献している。広島県警の呼びかけで昨年１０月に結成され、県内では３月末時点で３３６匹が「隊員」として活動する。これまでに認知症の高齢者保護や拾得物の届け出といった活躍があり、期待が高まっている。（小山舞）「散歩のついでに役に立てたら」広島市東区の女性（５２）が飼っているミディアムプードルの六太君は、２０２５