タレントでグラドルの風吹ケイ（27）が18日までにインスタグラムを更新。「SUMMER STYLE AWARD」の湘南大会の部門で優勝したことを報告した。同大会は、俳優金子賢がプロデュースする、「その夏が一番似合う男性・女性を決める大会」で、身長別などでそのスタイルを競う。17日に、横須賀市内で「ROOKIE CHALLENGE CUP湘南予選」が開催されたが、風吹は「SSA glamorous部門優勝しました！！！」と報告した。鍛え上げた体をビキニに