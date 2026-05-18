【Sparkling Dreams Shinkansen】 6月19日～2027年3月頃 運行予定 東海旅客鉄道とオリエンタルランドは、東京ディズニーシーにて開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”」をテーマとした東海道新幹線の特別編成「Sparkling Dreams Shinkansen」を6月19日から2027年3月頃にかけて運