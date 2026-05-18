ナレソメが運営するナレソメ総研は、2026年5月15日、配偶者がいる男女425人を対象に実施した「配偶者選びにまつわる感情に関する調査2026」の結果を発表した。本調査は2026年1月19日〜30日の期間、インターネットによるアンケート調査にて行われた。配偶者選びにまつわる感情に関する調査2026○「婚活納得感」が高いほど夫婦関係満足度も高い傾向に婚活納得感と夫婦関係満足度の程度今回の調査では、婚活に対して納得感を持ってい