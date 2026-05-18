【その他の画像・動画等を元記事で観る】Hana Hopeがワンマンライブ「Hearts Glow」を8月7日東京・恵比寿リキッドルームに加えて、8月28日に大阪・Music Club JANUSで開催する事が決定した。ライブ「Hearts Glow」は、昨年9月から大学進学のため渡米しているHana Hopeが8月7日-ハナの日に凱旋ワンマンライブとして開催するメモリアルなイベント。この東京公演に加えて、新たに8月28日に大阪・Music Club JANUSでの公演が決定、Hana