玉野警察署 岡山県玉野市で、自宅に火を付けたとして無職の男（56）が18日、非現住建造物等放火の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2026年5月17日午後7時45分ごろ、玉野市小島地の自宅で、玄関の床に置いた紙袋などに灯油をかけてライターで火をつけ、木造瓦葺き2階建ての住宅を全焼させた疑いが持たれています。 男は1人暮らしで、煙を吸って病院に搬送されましたが、けがはありませんでした。