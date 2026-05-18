今日18日、大分県日田市で最高気温が35℃以上となり、全国で今年初の猛暑日になりました。まだ、暑さに体が慣れていないため、熱中症に警戒し、こまめに休憩や水分をとるよう心がけましょう。全国で今年初の猛暑日今日18日も、本州付近は高気圧に覆われ、広い範囲で晴れており、強い日差しが照り付けて、気温がグングン上がっています。大分県日田市では、12時55分に最高気温35.3℃を観測し、全国で今年初の猛暑日(最高気温35℃以