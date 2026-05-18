高市首相は政府与党連絡会議において、２６年度補正予算編成を含め、対応を検討したことを明らかにした。エネルギー高を受けて、ガソリンの補助や、電気ガスの７－９月期における補助などが広がるとしえｔ、通常秋に行われる補正予算の前倒しを含めた対応を指示している。ガソリン基金は９８００億円程度まで減少、通常予算の予備費も１兆円ほどあるが、エネルギー高対策がこの後も続くと枯渇の恐れが出てきてい