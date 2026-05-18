ドル円じりじりと高値を更新、158.97円まで付ける＝東京為替 ドル円はここにきて円安が優勢となり、158.97円までと今日の高値を更新している。ユーロ円やポンド円もしっかりで今日の高値圏。 USDJPY 158.97