WOWOWとJCOMは、Paramountの最新ドラマシリーズ18作品を日本最速・独占で、「WOWOW オンデマンド」と「J:COM STREAM」で順次配信する。ラインナップには、CBSの人気シリーズ「マトロック」シーズン2、「エルズベス」シーズン3などが含まれる。 さらに、世界的人気を誇る「NCIS」シリーズのスピンオフ「NCIS：オリジンズ」シーズン2、「NCIS：シドニー」シーズン3、昨年Paramo