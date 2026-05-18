羽鳥慎一アナウンサーが１８日、司会を務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。羽鳥慎一アナは、コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏と同日にＢＳ朝日で放送される「あなたの知らない京都旅」（月曜・午後９時）で共演したことを告知した。羽鳥アナは「玉川さんと私がＢＳ朝日の番組で京都に行ってきまして。それが今日放送ということになります」と伝え、２人が