仕事や家事が大変でも、その日の晩酌においしいおつまみを用意しておけば、もうちょっとだけがんばれそうな気がしませんか？ そんなお酒好きな人にオススメなのが、「◯◯の粉末」で簡単に作れる燻製風の味玉です！ 誰もが知っているアレを使うことで、味わい深い逸品に仕上がるんですよ。 燻製風卵の作り方試してみました １.用意するものは、なんと「焼きそばの粉末ソース」なのです！ これを使えば燻製風になるらしいのですが