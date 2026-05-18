「エンゼルス１−１０ドジャース」（１７日、アナハイム）ドジャースが５連勝で貯金を今季最多タイの「１１」とした。先発の佐々木朗希投手はメジャー最長となる７回を１失点に抑え２勝目を挙げた。無四球で自己最多タイとなる８奪三振。さらに七回のマウンドである体験を明かすと、会見場が笑いに包まれた。メジャー最長となる七回のマウンド。この日は「ＧｏｄＢｌｅｓｓＡｍｅｒｉｃａ」が流され、その後に定番の「Ｔ