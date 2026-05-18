元俳優・堀北真希さんの妹でモデルのNANAMIが17日、Instagramを更新。ハワイ滞在中の水着姿や、現地で堪能した食事などを披露した。【映像】NANAMI、ムチったビキニショット＆過去の水着姿 10日、14日の更新で、ハワイで訪れたビーチやレストランなどを紹介していたNANAMI。この日は「起床して日焼け止めだけ軽く塗ってKakaʻako Farmers Marketへ」と切り出し、冷たいレモネードを飲みながら市場を巡ったことを報告