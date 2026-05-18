東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。チラシの売り出し期間は、2026年5月16日から22日までです。暑い日にうれしいアイスがお買い得ベルクスといえば、日替わりセール。18日以降の注目商品を紹介します。18日（月）は16時からのタイムサービスに注目。オハヨー「ジャージー牛乳ソフト」「ジャージ