5月18日、日本バスケットボール協会（JBA）は、6月2日から7日にかけて、福岡第一高校第一薬科大学内都築褚助記念体育館（福岡県福岡市）で『FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選』を開催することを発表した。 同大会は、2026年8月にインドで開催される『FIBA U18アジアカップ2026』の出場権をかけた東アジア地区予選。U18男子日本代表にとっては、今年2月に就任した片峯聡太ヘッドコーチの下で臨