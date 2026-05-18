5月18日（現地時間17日）、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、デトロイト・ピストンズがホームのリトル・シーザーズ・アリーナでクリーブランド・キャバリアーズとの最終第7戦に臨んだ。 アウェイのキャブスは第1クォーター開始2分13秒からサム・メリルやドノバン・ミッチェルらの連続得点で12－4のラン。