越谷アルファーズは5月18日、三ツ井利也との2026－27シーズン選手契約が合意に至ったことを発表した。 6月2日に32歳の誕生日を迎える三ツ井は、190センチ95キロのスモールフォワード。東海大学付属第三高校（現東海大学付属諏訪高校）、東海大学を経て、2016－17シーズンに信州ブレイブウォリアーズの特別指定選手としてキャリアを始めた。信州に9シーズン在籍し、