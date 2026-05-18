リファインバースグループがストップ高の１９４０円に買われている。前週末１５日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）連結決算が、売上高３３億３２００万円（前年同期比７．０％増）、営業利益２億４５００万円（同５４．０％増）、純利益１億８４００万円（同６１．１％増）と大幅増益となり、第３四半期累計として過去最高の業績となったことが好感されている。 素材ビジ