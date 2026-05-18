１８日に実施された５年債入札（第１８５回、クーポン２．０％）は、最低落札価格が９９円８５銭（利回り２．０３４％）、平均落札価格が９９円８９銭（同２．０２４％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は４銭で、前回（４月９日）と同じ。応札倍率は３．２２倍となり、前回の３．５８倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS