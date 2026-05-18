午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４１９、値下がり銘柄数は１１１１、変わらずは３０銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位にサービス、精密機器、銀行、海運など。値下がりで目立つのは輸送用機器、繊維、卸売など。 出所：MINKABU PRESS